ولد الشيخ: اجتماع الأردن للجنة التهدئة وليس للمفاوضات

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الاجتماع الذي يجري الترتيب لعقده في الأردن هو اجتماع تقني للجنة التهدئة والتنسيق وليس لمفاوضات سياسية.

من جانبه دعا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود جميع الأطراف اليمنية لاستئناف وقف الأعمال القتالية والعمل لإحلال السلام.

ميدانيا، تجددت المعارك في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، بعد فشل هجوم كبير لميليشيات الحوثي وصالح على المعسكر.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت هجوماً كبيراً للانقلابيين، مؤكدة مصرع عدد من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي المدعو "كرار".

وأضافت أن الحوثيين حاولوا إشغال جبهة الدفاع الجوي بمحاولة تقدم عبر حي الزنوج، لكن قوات الجيش والمقاومة أحبطت الخطة.

وشنت قوات الشرعية هجمات على مواقع المتمردين في محيط معسكر التشريفات، كما تدور مواجهات ضارية بين الطرفين في المنطقة.