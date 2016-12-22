اليمن.. خسائر كبيرة للانقلابيين في تعز والبيضاء

خسائر الميليشيات والمخلوع صالح مازالت مستمرة في مختلف الجبهات في اليمن. ففي تعز سقط 7 قتلى من عناصر الميليشيات خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني في جبهة الأقروض جنوب المدينة، فيما صدت المقاومة حملة عسكرية للميليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي جبهة كهبوب شمال شرق باب المندب، دارت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة، قصفت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة مواقع الميليشيات في جبل كهبوب ومعسكر العُمري ومنطقة ذباب.

أما شرق مدينة تعز فقد هاجمت وحدات الجيش الوطني مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط المستشفى الكندي ومصنع البلاستيك.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، صدت المقاومة الشعبية حملة عسكرية للميليشيات على مواقع المقاومة في منطقتي الجسيمة ونوفان التابعتين لمديرية القريشية.

مصادر المقاومة أكدت أنه تم صد الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع بعد مواجهات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، كما تم تفجير عربة عسكرية للميليشيات في منطقة قيفة المجاورة وقتل جميع من فيها.

وفي محافظة الضالع جنوب غرب اليمن، أفادت مصادر أمنية أن 4 من عناصر الحوثيين قتلوا وجرح 6 آخرون في كمين نصبته المقاومة الشعبية لتعزيزات تابعة للميليشات.