اليمن يوجه رسالة لبان كي مون حول المختطفين لدى الحوثي

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إنه وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كشف فيها حجم عمليات الخطف التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى خطف نحو 4 آلاف و414 شخصاً، بينهم ناشطون وسياسيون وإعلاميون وفئات أخرى من المجتمع اليمني، مشيراً إلى تزايد حالات الاختطافات والاعتقالات والقمع التي تمارسها الميليشيات.

فميليشيات الحوثي منذ انقلابها وإطاحتها بالنظام السياسي في سبتمبر 2014 وهي تشن حرباً مفتوحة على الناشطين والصحافيين والسياسيين وفئات أخرى من المجتمع.

حالات القمع والاختطافات والقتل التي تمارسها الميليشيات في معظم المدن اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، هي محل رفض واحتجاج المنظمات الإقليمية والدولية.

مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، خالد اليماني، وجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تحدث فيها عن أعداد المختطفين في معتقلات الميليشيات وقال إنها وصلت حتى نهاية العام الحالي إلى نحو 4414 معتقل بينهم ناشطون وسياسيون وإعلاميون وفئات أخرى، و204 طفلاً من بين المختطفين، و91 أكاديمياً ومدرساً جامعياً. ووصل عدد المعتقلين في صنعاء 2973، تليها الحديدة 103، ومحافظة إب 871 حالة.

اليماني أشار إلى حجم المعاناة التي يعاني منها المختطفون لدى الحوثيين وتزايد أعدادهم يومياً في مناطق سيطرة الميليشيات.

وأشار إلى أنه لا يزال في سجون الحوثيين 15 صحافيا تم اعتقالهم من مقار أعمالهم في صنعاء وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحافي عبدالخالق عمران المعتقل في سجن الأمن السياسي في صنعاء.