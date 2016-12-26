الرئيس اليمني في حضرموت.. والمقاومة تتقدم في نهم

فور وصوله إلى محافظة حضرموت شرق اليمن، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي الأحد إن حضرموت لا يمكن أن تكون بيئة جاذبة للتطرف والإرهاب.

الملف الأمني والاقتصادي كان أبرز ما ناقشه الرئيس هادي في اجتماعه بالسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في حضرموت.

وأكد الرئيس اليمني أن المحافظة تتعافى اليوم من الإرهاب، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية لم تدخلها، ولكن حضرموت عانت من وطأة عدو آخر هو الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تم التخلص منها أخيرا.

وميدانيا، أعلن الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية أن 24 عنصرا من الميليشيات قتلوا وجرح العشرات وأسرُ 9 خلال مواجهات عنيفة على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدّما جديدا تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف.

وكان الجيش الوطني سيطر على جبل النهدين وسد العقران والجبال المحيطة به ودمّر 8 أطقم ومدرعتين ومدفعا من أسلحة الميليشيات.