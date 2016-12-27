اليمن.. تقدم قوات الشرعية في صنعاء ونهم وتعز والبيضاء

تشهد جبهة نهم تقدماً لقوات الشرعية والمقاومة، وذلك بدعم من طيران التحالف، فيما تفيد الأنباء الواردة من جبهات القتال أن قائد قوات المخلوع صالح في جبهة نهم انشق عن المخلوع وأعلن انضمامه لقوات الشرعية، وذلك بعد دعوة نائب الرئيس علي محسن الأحمر القادة العسكريين في قوات صالح بالانضمام لقوات الشرعية.

وأعلن القائد العسكري علي عبدالله القطب انشقاقه عن الميليشيات، وانضم هو وكتيبة تضم أفراد وضباط الحرس في جبهة نهم، إلى صفوف الجيش الموالي للشرعية.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من دعوة وجهها نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر إلى من تبقى من قوات الجيش والأمن والحرس الجمهوري دعوته للاصطفاف مع الجيش الوطني لمواجهة تمرد الحوثي واستعادة الشرعية.

كما تتواصل المواجهات في خمس جبهات، أبرزها نهم وتعز ومأرب والبيضاء.

ففي جبهة نهم أقرب جبهة إلى صنعاء من المدخل الشمالي الشرقي للمدينة تقدمت قوات الجيش إلى قرية بيت سرحان، وتخوض معارك بالقرب من سد العقران فيما استهدفت طائرات التحالف تعزيزات عسكرية دفعت بها الميليشيات إلى جبهة نهم ما تسبب بخسائر مادية وبشرية جسيمة.

ووفق مصادر عسكرية ميدانية فإن العملية العسكرية تتواصل باتجاه العاصمة صنعاء مع استمرار وصول تعزيزات من مأرب إلى جبهة نهم.

أما في جبهات تعز فقد أفشل الجيش الوطني هجمات مضادة شنتها الميليشيات غرب المدينة، وفي الجهة الشرقية منها في محاولة للالتفاف على الجيش الوطني في حي الكمب القريب من معسكر التشريفات.

وفي مأرب تواصلت المواجهات في منطقة المخدرة، حيث يسعى الجيش الوطني بتطهير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة الميليشيات والتقدم شمالاً إلى منطقة حريب القراميش للالتحام بجبهة نهم.