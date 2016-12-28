اليمن.. الشرعية تتعامل بإيجابية مع الخطة الأممية للسلام

أكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وجهود السلام التي يبذلها في إطار مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وأوضح المسؤول لقناة "العربية" أن الحكومة تطالب بخارطة طريق تؤسس لسلام دائم ينهي الانقلاب أولاً، وتقوم على أساس انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، وإخلاء مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المختطفين، ومن ثم الانتقال إلى الشق السياسي.

وأضاف أن العملية السياسية لابد أن تُستأنف من حيث انتهت عشية الانقلاب على الشرعية، وأن تُستكمل وفقاً لبنود المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.