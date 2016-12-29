أزمة تجنيد لدى الميليشيات.. ومستشفيات صنعاء تعج بالجثث

كشفت مصادر قبلية بصنعاء في وقت متأخر الأربعاء، عن صعوبات كبيرة تواجهها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في تعزيز جبهات القتال بمزيد من المقاتلين، بعد رفض القبائل الزج بأبنائها في حرب خاسرة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات تواجه شحاً كبيراً في تعزيز جبهات المواجهة بالمقاتلين لعدم استجابة نسبة كبيرة من أبناء القبائل، لا سيما في صنعاء، ورفض الانخراط في صفوف الميليشيات، كما أن طيران التحالف ضيق الخناق عليها من خلال استهداف أي تعزيزات قد تتجه إلى جبهة نهم القريبة من صنعاء، وجبهات محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين. وأضافت أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في مختلف الجبهات .

مستشفيات صنعاء تعج بالجثث

في غضون ذلك كشفت مصادر طبية عن أزمة في المستشفيات الحكومية في صنعاء. وأوضحت المصادر أن المستشفيات الخاضعة لسيطرة الميليشيات لم تعد قادرة على استيعاب قتلى وجرحى الميليشيات، بعد أن أصبحت ممتلئة بجثث القتلى والجرحى.

كما عمدت الميليشيات إلى إجبار المستشفيات الخاصة على استيعاب قتلاها ومعالجة الجرحى بالإكراه مجاناً. ومن تلك المستشفيات الخاصة: العلوم والتكنولوجيا، وأزال، واليمني السعودي وغيرها.