عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

الميليشيات تتكبد خسائر فادحة في مأرب وشبوة

المصدر: دبي- قناة العربية
عناصر من المقاومة اشعبية في مأرب(أرشيفية)
رابط مختصر

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الخميس هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.

واقتحمت القوات بعض المواقع بعد معارك عنيفة مع الميليشيات سقط خلالها قتلى وجرحى من المتمردين.

وفي مأرب شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الميليشيات في منطقة صرواح غرب مأرب، مكبدة إياها خسائر فادحة، فيما تواصلت المعارك لتحرير صرواح والمخدرة وهيلان وطرد الميليشيات منها.

وفي الجوف قتل وجرح عدد من الحوثيين خلال هجوم على مواقع قوات الشرعية في منطقة خب والشعف، وفي محافظة البيضاء جرت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق من مديرية ذي ناعم ، سقط خلالها قتلى وجرحى من المتمردين.

كلمات دالّة

#اليمن, #الجيش اليمني, #شبوة, #مأرب, #ميليشيات الحوثي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر