اليمن.. غارة لطائرة بدون طيار تقتل قياديا من القاعدة

قتل قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين جنوبي اليمن، مساء الخميس، إثر غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار "يعتقد أنها أميركية"، مستهدفة سيارته في محافظة البيضاء، وسط البلاد، بحسب مصدر محلي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "أمير تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين، جلال الصيدي، لقي مصرعه مساء الخميس، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار".

وأضاف المصدر أنه "من المرجح أن تكون الطائرة الأميركية استهدفت القيادي بينما كان بداخل سيارته في مدينة البيضاء التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق،علي عبدالله صالح".

ونشر مغردون من محافظتي أبين والبيضاء مساء الخميس، صورا لسيارة "الصيدي" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدميرها، لكنها لم توضح إن كان أشخاص آخرين في السيارة أم لا.

وأعلنت الحكومة اليمنية السيطرة علي "أبين" منتصف أغسطس/آب الماضي، وطرد عناصر القاعدة منها.

ومنذ سنوات، تشن طائرات بدون طيار "أميركية" هجمات بين الحين والآخر، على عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية.

