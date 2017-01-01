اليمن.. طيران التحالف يدمر شاحنتين تحملان أسلحة وصواريخ

قصفت مقاتلات التحالف العربي، فجر الأحد، شاحنتين محملتين بالأسلحة، كانتا في طريقهما للميليشيات الحوثية في حرض وميدي بمحافظة حجة.

الطيران استهدف الشاحنتين في مثلث عاهم، بمحافظة حجة بحسب مصادر عسكرية.

وبحسب المصادر، فإن غارتين جويتين استهدفت شاحنة تحمل أسلحة وذخائر، وشاحنة أخرى كانت تحمل عدة صواريخ.

يأتي ذلك فيما تمكّنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية من السيطرة على مواقع عدة كانت بقبضة الميليشيات في مديرية البقع التابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية لقناة "العربية" بأن معارك عنيفة اندلعت منذ الليلة الماضية، بعد هجومٍ لقوات الشرعية بمساندة التحالف العربي ضد عناصر الميليشيات في محيط سوق البقع، نجحت على إثره قواتُ الجيش والمقاومة في التقدم والسيطرة على تبة الإرسال والقيادة بمعسكر البقع.

يأتي ذلك فيما قصفت مروحيات الأباتشي السعودية مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة البقع الحدودية في صعدة، مقابل منطقة جازان، ما أسفر عن مقتل العديد منهم.