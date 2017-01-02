ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء

بالرغم من الحظر المفروض على اليمن من قبل الأمم المتحدة القاضي بوقف تهريب الأسلحة لصالح الميليشيات الانقلابية، والذي من شأنه إطالة أمد الحرب، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل تحديها للقرارات الدولية لا سيما بهذا الشأن.

تهريب الأسلحة عادة ما يتم عبر البحر ويكون مصدره إيران، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف، فما تم كشفه حتى الآن يتعلق بأسلحة تم تهريبها من عدن العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة للمقاومة الشعبية في منطقة حبيل الريد شمال محافظة لحج، من ضبط شاحنة محملة بذخائر تتضمن صواريخ حرارية موجهة كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون.

هذا التطور المثير طرح تساؤلات حول الجهة أو الأفراد الذي يعمدون إلى تهريب الأسلحة للانقلابيين. هذا في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية اللواء حسين عرب رواية سائق الشاحنة من أنه يحمل تصريحاً بالمرور من مكتب الوزير .

ما تم الكشف عنه اليوم يمثل مساراً جديداً للتهريب يمتد من عدن إلى صنعاء، عبر محافظات لحج والضالع ومنها إلى ذمار ثم إلى صنعاء.

أما الطريق السابق، فيتم عبر الشواطئ الجنوبية لليمن، والتي لا تزال نشطة، بحكم التسهيلات التي تحظى بها هناك، بعد أن شدد التحالف الرقابة على أي شحنات يتم تهريبها عبر البحر الأحمر. وهذا الطريق يبدأ من المهرة شرق اليمن باتجاه حضرموت ثم شبوة وصولاً إلى البيضاء أو مأرب وصولاً إلى صنعاء.