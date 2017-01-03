اليمن.. قطع طريق صعدة -الجوف ومقتل 2 من قيادات الحوثي

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية رسمياً قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة صعدة، ومحافظة الجوف، وأعلنوا الخط الرابط منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه. وشهدت جبهات القتال، الاثنين، مواجهات عنيفة سقط فيها العشرات من المتمردين بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر عسكرية مساء الاثنين، إن نحو 16 عنصرا من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى بقصف طائرات التحالف العربي لكهف كانوا يتحصنون فيه قبالة منطقة الربوعة شمال محافظة صعدة الحدودية.

مقتل قائدي جبهة ميدي بحجة

إلى ذلك، قُتل اثنان من أخطر القيادات الميدانية للانقلابيين في جبهتي حرض وميدي في حجة في غارات لطيران التحالف. والقياديان في ميليشيات الحوثي اللذان قتلا هما أبو مروان وأبو أيمن، المكلفان بقيادة المعارك في جبهة ميدي.

وخلال يومين تم في جبهة ميدي حرض، تدمير دبابتين تي 72 ومنصات كاتيوشا وصواريخ أروغان وصمود وزلزال ومخازن ذخيرة.

فيما صدت قوات الشرعية في شبوة هجمات للميليشيات على موقع العلم والسليم والعكدة والسويداء بمديرية بيحان.

كما سقط في البيضاء قتلى وجرحى من الميليشيات بعد استهداف المقاومة أحد مواقعها بصواريخ الكاتيوشا وغراد في مديرية ذي ناعم.