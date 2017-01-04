التحالف يستهدف إمدادات حوثية متجهة للحدود السعودية

استهدفت القوات السعودية المشتركة، صباح الأربعاء، معاقل ومركبات آلية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة منطقتي جازان ونجران.

فيما ساند طيران التحالف تلك العمليات من خلال استهداف الإمدادات الحوثية التي كانت متجهة نحو الحدود السعودية، بعد أن حاولت الميليشيات تنفيذ هجوم جديد على الحدود.

على صعيد آخر، نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن، والتي تشهد تراجعاً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي تـتكبد خسائر كبيرة في هذه الجبهة.