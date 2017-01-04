الجيش اليمني والمقاومة يتقدمان في جبهة بيحان بشبوة

نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن، والتي تشهد تراجعا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي تتكبد خسائر كبيرة في هذه الجبهة.

تراجع كبير للميليشيات الانقلابية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، حيث تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدما كبيرا في هذه الجبهة، وتنجح في تحرير مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير منطقة نصب الساق المطلة على الطريق الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب، إضافة إلى 6 مواقع أخرى.

وأكد الجيش اليمني أن قواته ستواصل تقدمها لاستكمال تطهير مديرية بيحان بأكملها من المتمردين.

وتسعى قوات الجيش إلى إحكام سيطرتها على هذه المواقع لقطع خط إمداد الميليشيات وتضييق الخناق عليها في آخر معاقلها بمديرية بيحان.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من كسر هجوم عنيف للميليشيات الانقلابية في منطقة ملحان ووداي سداح بمديرية المصلوب غرب المحافظة.

وأفادت مصادر عسكرية أن الهجوم استمر لعدة ساعات تكبدت خلاله الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

خسائر الميليشيات طالت جبهات تعز أيضا، حيث أفشلت قوات الجيش والمقاومة هجوما للمتمردين على تلة "حذران" غربي المدينة، فيما تعرض عدد من الأحياء السكنية لقصف عشوائي من قبل الميليشيات، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.