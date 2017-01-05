التحالف يقصف بكثافة مواقع الميليشيات بعدة محافظات يمنية

تصاعد القتال في معظم الجبهات بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ثانية خلال الساعات الماضية، وتحديداً في محافظات شبوة ومأرب وتعز والبيضاء، في حين كثفت طائرات التحالف قصفها لمعسكرات ومواقع الميليشيات في صنعاء وتعز وشبوة والحديدة.

ففي شبوة، أكدت مصادر ميدانية أن قوات من اللواء 26 ميكا والمقاومة أحكمت سيطرتها على منطقة المثلث الرابط بين مديريتي عسيلان وبيحان ومحافظة مأرب، وتم قطع طرق الامتداد على الميليشيات المتمركزة في بعض مناطق مديرية عسيلان شرقاً.

وشهدت جبهتا المخدرة-صرواح (غرب مأرب)، ونهم (شمال شرقي العاصمة صنعاء) اشتباكات متواصلة وتبادل قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

أما في محافظة تعز، فتدور مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، منذ ساعات الصباح الأولى وتبادل القصف بالمدفعية والصواريخ بين الجيش الوطني والميليشيات في جبهتي كهبوب وذوباب (شرق وشمال منطقة باب المندب).

وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، شهدت الساعات الماضية هجمات وكمائن متبادلة بين المقاومة الشعبية والميليشيات في مديرية ذي ناعم، في حين قصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا قرى في بلدتي الحازمية والصفراء في مديرية الصومعة، وقرى أخرى في مديرية القريشية.

من جهتها، شنت طائرات التحالف العربي منذ ساعات الصباح الأولى عشرات الغارات، حيث قصفت بـ10 غارات معسكر القوات الخاصة في ضاحية الصباحة غرب العاصمة صنعاء، أما في محافظة الحديدة غرب اليمن فقصفت بست غارات معسكراً للميليشيات في منطقة الجبانة.

القصف امتد إلى محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، واستهدف بأربع غارات معسكر العمري في منطقة ذوباب، وغارتين في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب.

وفي ضاحية الحبون (شرق مدينة تعز) قصفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع للميليشيات ودمرت عدة آليات ثقيلة، كما استهدف بغارتين مواقع للميليشيات في جبهة الشريجة، جنوب شرقي المحافظة.

وفي شبوه (جنوب شرقي العاصمة صنعاء) نفذت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيات في محطة دبوه ومنطقة الساق التابعتين لمديرية عسيلان.

وفي سياق متصل، نفذت القوات السعودية عمليات نوعية على معاقل تابعة للميليشيات الحوثية قبالة الحدود السعودية في منطقة نجران، وذلك لمنع أي تحرك للميليشيات الحوثية.

وفي منطقة جازان، تواصل مدفعيات القوات السعودية استهداف مخابئ جديدة مع آليات عسكرية تابعة للميليشيات قبالة محافظتي الحُرث والطوال.

وأفاد مراسل قناة "العربية" أن طيران التحالف تمكن من قصف إمدادات عسكرية حوثية كانت في طريقها إلى الحدود السعودية.