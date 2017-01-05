الجيش يسيطر على مواقع في تعز لقطع الإمدادات عن الحوثي

تمكّن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على جبل الغويد ومنطقة الحجر ومرتفعات مجاورة في جبهة مقبنة شمال غرب محافظة تعز، وذلك بعملية عسكرية مباغتة بدأت فجر الخميس قُتل خلالها 4 من عناصر الميليشيات وجرح 9 آخرون.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المواجهات متواصلة بدعم من طائرات التحالف التي استهدفت بعدة غارات مواقع الميليشيات، وتهدف العملية لدحر الميليشيات بشكل كامل من المنطقة.

كما أكدت مصادر محلية أن أهمية المناطق والمرتفعات التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها تكمن في كونها تطل على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، ما يمكّن من قطع الإمدادات عن الميليشيات والقادمة من الحديدة إلى تعز.

وفي جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب، قال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن طائرات التحالف دمرت بثلاث غارات مخزناً للذخائر والأسلحة تابع للميليشيات.