اليمن.. مقتل 7 من الميليشيات وإصابة العشرات بمعارك تعز

قتل 7 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بينهم قائد ميداني يدعى أبو طارق، كما أصيب العشرات في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب وشمال مدينة تعز.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية تمكنت من دحر هجوم للميليشيات الانقلابية على منطقة "الصياحي" في الضباب غرب تعز، وشارع الأربعين شمال المدينة، وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ما غيّر خارطة السيطرة العسكرية بشكل كبير فالجحملية وصالة وثعبات والمكلل شرقها وكامل منطقة الضباب بما فيها جبل هان ومعسكر اللواء 35 غرب المدينة حررت وهو ما مكّن من كسر الحصار جزئياً وفتح الطريق الرابط بين تعز وعدن، بالإضافة إلى تحرير تبة معسكر الدفاع الجوي الواقع شمال المدينة.

وفي ريف تعز خسرت الميليشيات الانقلابية الجزء الأكبر من مديريات المسراخ والصلو والاقروض جنوب المدينة، فما يخوض الجيش والمقاومة معركة السيطرة على معسكر التشريفات الاستراتيجي وتبة السلال والقصر الجمهوري شرق المدينة.

رغم الوضع المأساوي الذي عاشته تعز خلال العام 2016 إلا أن العام ذاته شهد انتصارات مكنت قوات الشرعية من تغيير الخارطة العسكرية بشكل كبير سواء في المدينة أو ريفها