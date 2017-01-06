مقتل قائد ميليشيا الحوثي على جبهة علب بصعدة

تخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومةً من التحالف، معارك عنيفة على جبهة علب بصعدة، موقعةً عشرات القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي.

فقد قتل قائد محور الحوثيين في جبهة علب المدعو أبوطه الخولاني وقُتل معه 41 عنصراً من الميليشيات خلال الساعات الماضية.

كما قُتل القيادي الحوثي، مراد الشظبي، بغارة جوية للتحالف العربي على أحد المواقع العسكرية في منطقة حيدان غرب محافظة صعدة.

وتقول مصادر المقاومة إن ميليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم لاستعادة جبل مندبة، والمواقع التي تمت السيطرة عليها في الأيام الماضية في جبهة علب شمال شرقي صعدة، لكن الجيش الوطني والمقاومة وبدعم وإسناد جوي من التحالف تمكنا من كسر الهجوم وقاما بهجوم معاكس تمت من خلاله السيطرة على موقعين كان يتمركز فيهما المتمردون باتجاه منطقة سحار الشام.

كما أفادت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن قوات الشرعية، مسنودة بقوات التحالف العربي، شنت قصفاً عنيفاً على مواقع وتجمعات وتحصينات الميليشيات في جبهات البقع ونجران وباقم وحرض ميدي.

واعترفت مصادر الميليشيات بتعرض مواقعها في مناطق الحدود لقصف كثيف بالمدفعية والصواريخ وتحديداً في المناطق المتخمة لنجران وفي مديريات رازح وشدا والظاهر شمال غربي محافظة صعدة، في حين شنت طائرات التحالف عشرات الغارات على منطقة مندبة وأنحاء أخرى من مديرية باقم، وفي مناطق الظاهر وشدا وحرض. كما استهدفت بعدة غارات مواقع الميليشيات في جبل هيلان غرب محافظة مأرب.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء، حققت قوات الشرعية تقدماً جديداً وسط استمرار المعارك الشرسة مع ميليشيات الحوثي وصالح، وسيطرت قوات الشرعية على كافة الجبال المطلة على وادي محلي وقطعت إمدادات الحوثيين إلى مسورة.