اليمن: تغلبنا على أزمة انعدام السيولة

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشراً بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيات الحوثي وصالح.

وطالب بن دغر الانقلابيين برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاء بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية.

كما أضاف أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي تم صرف مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف مدني، وكل الطلبة اليمنيين في الخارج.