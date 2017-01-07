مقتل 16 من الميليشيات والشرعية تحرر مواقع جديدة في تعز

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، صباح السبت، من مناطق ذباب بالكامل شمال باب المندب والتقدم والسيطرة على قرية ذباب والمنصورة وجبال العمري، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي، إضافة إلى تطهير منطقة كهبوب في مديرية الوازعية شرق المعبر الملاحي الاستراتيجي.

وقال إن المعارك على أشدها والتقدم مستمر والميليشيات تتهاوى وتفر من أمام قوات الجيش وقصف طائرات التحالف، الذي أدى إلى تدمير مواقع ومعدات وتجمعات الانقلابيين.

وكان الجيش والمقاومة قد حققا تقدماً كبيراً في جبهات مقبنة وجبل حبشي وجنوب الوازعية غربي تعز بتغطية مستمرة من طيران التحالف الذي شن غارات مكثفة على مواقع المتمردين، حيث قتل أكثر من 16 من الميليشيات، وتدمير عتاد عسكري جراء المواجهات، إضافة إلى تحرير قرية البركنة ودار قاسم.

كما شنت مقاتلات التحالف عشرات الغارات على منطقة مندبة وباقم والظاهر وشدا بصعدة.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني في تعز، العميد منصور الحساني، إن الجيش شن هجوماً على مواقع الميليشيات في جبل المنعم والتبة السوداء وشرف العينين، ودارت مواجهات عنيفة، واستطاع الجيش التقدم إلى محيط المنعم وتحرير مواقع الجبيرية والصفراء بالعينين والصراهم وموقع وهر والقحفة والسد.