اليماني: قناعات ولد الشيخ تغيرت بعد ورقة حكومة اليمن

أعلن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، توصل إلى قناعة بأنه لا يمكن القبول بالخوض في جهود خارج التفويض الممنوح له من مجلس الأمن، فيما يتعلق بمساعي السلام واستعادة الدولة، وفق القرار 2216.

وأوضح اليماني أن ذلك جاء بعد جولات واتصالات للمبعوث الأممي، وتحديداً لقاءه الأخير في عدن مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وبعد تقديم الحكومة اليمنية لورقتها التي بينت بواطن الخلل في خريطة الطريق.

كما أشار إلى أنه لمس وجود رغبة لدى أمين عام الأمم المتحدة الجديد لمعاودة الإمساك بالمبادرة في ملف الأزمة اليمنية لتجاوز العقبات الحالية.