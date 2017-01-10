بالتفصيل والخرائط.. أين تتقدم القوات اليمنية والمقاومة؟

تسير عملية الرمح الذهبي العسكرية، التي انطلقت الأحد الماضي من منطقة باب المندب للجيش الوطني اليمني، مدعوماً بقوات التحالف، لاستعادة سيطرة الشرعية على الساحل الغربي لليمن على محورين:

- المحور الأول على الشريط الساحلي تقدم خلالها الجيش من باب المندب إلى ذباب ومنها إلى منطقتي الجديد والكدحة شمالاً باتجاه ميناء المخا. وبالتزامن مع هذا التقدم، استعاد الجيش السيطرة على جبال كهبوب ومعسكر العمري شرق ذباب، بإسناد جوي من طائرات الآباتشي التابعة لقوات التحالف، ما أدى إلى انهيار الميليشيات وهروب المئات منها باتجاه المخا.

- المحور الثاني ويقع في الهضبة الشمالية الغربية المحاذية للشريط الساحلي، حيث يدور القتال في هذا المحور على جبهتين محاذيتين للطريق الرابط بين تعز والحديدة.

وتمكن الجيش الوطني من التقدم في جبهة الوازعية جنوب الطريق إلى مفرق مديرية الوازعية ومدينة البرح على الطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديد.

وفي جبهة مقبنة في الجهة الشمالية من الطريق، استعاد الجيش والمقاومة السيطرة على مرتفعات العويد والنوبة والتقدم باتجاه منطقة العياري القريبة من مدينة هجدة غرب تعز.

أما بالنسبة للقتال على المحورين الساحلي والهضبة المحاذية للساحل، فيسعى الجيش والمقاومة لإحكام الخناق على الميليشيات بالسيطرة على ميناء المخا والطريق الرابط بين تعز والحديدة وقطع الإمدادات عن الانقلابيين في تعز.