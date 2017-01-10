تعز من أكثر المناطق اليمنية تضرراً جراء قصف الانقلابيين

على صعيد الوضع الإنساني باليمن، تدفع تعز الفاتورة الأغلى في حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها وتخلفها اعتداءات الانقلابيين.

ورصد التقرير السنوي لائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز لعام 2016 حجم المأساة الإنسانية في المحافظة وكشف عن مقتل 1231 وجرح 7261 آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية.

وقال التقرير إن 4104 منازل ومنشأة ومحل تجاري ومدارس ومساجد ومبان حكومية وخدمات عامة وطرق رئيسية وجسور تضررت في أكثر من 15 مديرية شهدت مواجهات مسلحة وقصفاً عنيفاً بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما كشف التقرير التهجير القسري للسكان مشيراً إلى أن 177 ألف و574 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها وقراها في مناطق الوازعية وحيفان والصلو وحذران وغراب والجحملية والربيعي، فيما لا يزال هناك 317 ألفا و419 أسرة متضررة في مديريات المحافظة.

تقرير ائتلاف الإغاثة الإنسانية حذر أيضا من مجاعة حقيقية، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة في محافظة تعز، وقد يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه محافظة الحديدة، خاصةً أن المساعدات الإنسانية التي تصلها من المنظمات الدولية غير كافية ولا تفي بالغرض، مقارنةً بعدد السكان المتضررين والضحايا.

ولخص التقرير السنوي أبرز الاحتياجات المعلنة في كل من مجالات: التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي وإيواء النازحين والأمن الغذائي والتعليم.