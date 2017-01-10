مقتل قيادات حوثية.. وتقدم للشرعية شمالا تجاه المخا

أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي الحوثي عبد الكريم نجم الدين خلال المعارك التي دارت بين الجيش الوطني والميليشيات شرق منطقة ذباب الساحلية غرب محافظة تعز.

كما لقي القيادي الميداني الحوثي ماجد يحيى المداني وعدد من مرافقيه مصرعهم بغارات لمقاتلات التحالف في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

وفي جبهة البقع شرق محافظة صعدة قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بينهم النقيب "جهاد الصباري" والملازم "علي الزيدي " و"إبراهيم الحوثي" وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن إن قوات الجيش الوطني وبعد نجاحها في تحرير معسكر العُمري جنوب غرب محافظة تعز، تواصل التقدم شمالا باتجاه منطقة الجديد حيث تدور معارك عنيفة بمشاركة طيران التحالف العربي وسط اندحار الميليشيات الانقلابية مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيات الانقلابية.