المخلافي ينفي تصريحات ربطت المفاوضات بسير المعارك

نفى وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، صحة التصريحات المنسوبة له حول سير المعارك في مواجهة الميليشيات الانقلابية وعلاقتها بالمفاوضات، وأكد أنه لم يدل بأي تصريح في الأيام الأخيرة بهذا الشأن.

وأكد المخلافي أن الحكومة اليمنية جادة في السلام وإيقاف الحرب إذا أذعن الانقلابيون للسلام وفقا للمرجعيات، ولكنها أيضا جادة في دحر الانقلاب وهزيمته.

وقال لا يمكن أن يصدر عنه ما يجعل من مواجهة الجيش الوطني والمقاومة وتضحيات اليمنيين مجرد أوراق للمساومة.

وكانت الأنباء تناولت تصريحا للمخلافي يفيد بأن الانقلابيين لن يقبلوا العودة إلى الحوار إلا إذا حدث تغيير ميداني على الأرض.