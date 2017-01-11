اليمن.. تزايد عدد قتلى الميليشيات الانقلابية خلال يومين

ارتفع عدد قتلى الميليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين بشكل لافت وأغلبهم من القيادات الميدانية في مختلف الجبهات، آخرهم كان القيادي الحوثي عبد الكريم نجم الدين الذي قتل شرق منطقة ذباب الساحلية.

وكانت مصادر قبلية أكدت مقتل القائد الميداني الحوثي ماجد يحيى المداني مع عدد من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف في مديرية المتون غرب الجوف.

وفي جبهة البقع شرق محافظة صعدة المعقل التاريخي لميليشيا الحوثي، قتل عدد من عناصر الانقلاب بينهم النقيب جهاد الصباري برفقة مجموعة من الضابط، خلال مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

يأتي ذلك فيما اشتعلت جبهات تعز، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية في جبهة الوازعية.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر صحافية من محافظة الحديدة الساحلية أن الميليشيات تنفذ حملة تجنيد قسري لأبناء مديرية بيت الفقيه والدريهمي وترسلهم تباعاً إلى الجبهات المشتعلة في المخا حيث قتل منهم العشرات، خلال محاولتهم منع زحف الجيش الوطني السريع إلى ميناء المخا الاستراتيجي.