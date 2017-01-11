بعد صنعاء.. إضراب الأكاديميين يمتد لـ3 جامعات أخرى

يواصل أساتذة جامعة صنعاء ومساعدوهم الإضراب الشامل عن العمل لليوم الرابع، للمطالبة برواتبهم التي لم تدفع منذ أربعة اشهر، وسط إجراءات قمعية بلغت حد التهديد بالتصفية.



وأكد مجلس تنسيق نقابات هيئة التدريس، في بيان، أن الإضراب امتد في يومه الرابع إلى جامعات ذمار وعمران وإب، رغم التهديدات التي تعرض لها بعض أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة من ميليشيات الحوثي وحتى من بعض الأكاديميين المحسوبين على الانقلابيين.



ولقي نجاح إضراب أستاذة الجامعات تأييداً من معظم النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت تضامنها ودعمها لأساتذة الجامعة في تنفيذ الإضراب رغم الانتشار المسلح للميليشيات في الحرم الجامعي.

ودان مجلس تنسيق نقابات محافظة تعز التهديد الذي تعرض له رئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء، الدكتور محمد الظاهري، بالتصفية الجسدية من أستاذ جامعي محسوب على جماعة الحوثي.