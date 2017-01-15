اليمن.. الميليشيات تقتل 107 مدنيين وتختطف 1200 في إب

كشف تقرير يمني عن قيام الميليشيات الانقلابية بقتل 107 مدنيين وخطف 1200 آخرين في محافظة إب "وسط البلاد" خلال العام المنصرم 2016.

وأشار التقرير الصادر السبت عن المركز الإعلامي لمقاومة إب إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح ارتكبت نحو 1999 جريمة وانتهاك في محافظة إب خلال 2016، وتوزعت بين القتل والشروع بالقتل والاختطاف والاعتداء المباشر، والنهب والمداهمات، واحتلال المؤسسات، وتفجير المنازل وغيرها من الجرائم .

وأكد التقرير مقتل 107 مواطنين وإصابة 119 آخرين في جرائم جسيمة ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين بالمحافظة طوال العام الماضي. وبحسب الإحصائية فقد قتلت 5 نساء وأصيبت 16 أخريات، كما قتل 4 أطفال وأصيب 12 آخرين.

اغتيالات وإعدامات لمعارضين

كما تضمن التقرير أيضاً اغتيال 6 شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية، و7 جرائم تصفية وإعدام لمعارضين، وعمال عاديين إضافة إلى 4 جرائم قتل تحت التعذيب في سجون الميليشيات لمعارضين قبليين وسياسيين.

ولفت إلى اختطاف الميليشيات الانقلابية لأكثر من 1200 مدني، مشيراً إلى أن فئة العمال هي أكثر الفئات المستهدفة، حيث اختطفت الميليشيات الانقلابية في شهر سبتمبر الماضي نحو 600 عامل وأودعتهم سجونها الخاصة، قبل أن تطلق سراح البعض منهم بمبالغ مالية كبيرة، فيما لا يزال المئات من المختطفين في سجون الميليشيات حتى اليوم.

نهب منازل ومؤسسات حكومية

من جانب آخر كشف تقرير مقاومة إب عن نهب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لـ101 منزل و5 مؤسسات حكومية و4 محلات تجارية و29سيارة بموديلات مختلفة، كما قامت بالسطو على 9 أراضي لمواطنين ومؤسسات أهلية وحكومية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الريالات.

وعلى صعيد الاقتحامات والمداهمات، أشار التقرير إلى اقتحام الميليشيات لنحو 145 منزلا و13 مؤسسة حكومية و6 محلات تجارية و4 مساجد و11 قرية.

ووفق الإحصائيات فإن الميليشيات الانقلابية قامت بتفجير وتفخيخ 14 منزلا وإحراق 6 آخرين، إضافة إلى تفجير مسجد.

وكشف التقرير عن ارتكاب الميليشيات الانقلابية لجرائم وانتهاكات أخرى توزعت بين الابتزاز المالي للمواطنين بواقع 85 حالة، وعمليات اعتداء بالضرب على مواطنين بلغت 84 حالة وعمليات قصف على قرى في بعدان وحزم العدين بواقع 27 جريمة قصف عشوائي تضرر منها عدد من المنازل وقتل وأصيب جراءها مدنيون.

كما بين التقرير ارتكاب الميليشيات 11 عملية تعذيب مساجين تم توثيقها، و4 مساجد ومدارس تم تحويلها إلى سجون خاصة.