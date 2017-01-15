اليمن.. الجيش يحقق تقدماً كبيراً في جبهة مديرية المتون

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة مسنودة بطيران التحالف العربي من تحقيق تقدم كبير في جبهة مديرية المتون بمحافظة الجوف. وتمكن الجيش والمقاومة السبت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

كما سيطر الجيش الوطني على سوق الاثنين وسط فرار كبير لعناصر الميليشيات الانقلابية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وكان الجيش قطع خطوة جديدة في الطريق إلى مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز، حيث نجحت قوات الشرعية بإسناد من طيران التحالف في تطهير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا، بعد معارك عنيفة ضد ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المتمردين .