اليمن.. معارك عنيفة ضد الميليشيات في المخا والوازعية

يخوض الجيش الوطني اليمني - مدعوماً بطائرات التحالف - معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ الفجر باتجاه ميناء المخا، وفق مصادر عسكرية يمنية ميدانية.

كما شنت طائرات التحالف، بحسب المصادر ذاتها، عشرات الغارات على مواقع وتجمعات المتمردين في مناطق المخا والوازعية، إضافة إلى غارات مكثفة على شمال منطقة العمري في ذباب، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات.

كذلك أحكمت قوات الجيش سيطرتها بشكل كامل على منطقة الجديد شمال غربي مثلث العمري.

وشنت طائرات التحالف أربع غارات على تجمعات للانقلابيين في جبل الصيباره بمركز الشقيراء بالوازعية، فيما شنت 10 غارات استهدفت قوات الدفاع الساحلي للميليشيات في منطقة الجبانة في محافظة الحديدة غرب اليمن، وأربع غارات استهدفت تجمعاً للحوثيين في الكلية البحرية في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.