اليمن.. الشرعية تحقق تقدماً كبيراً في سبع جبهات ساخنة

يحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً كبيراً على سبع جبهات ساخنة، وتحت غطاء جوي لطائرات التحالف، في الجوف والمصلوب والساحل الغربي بتعز، وعلب وصرواح ومنطقة نهم على مشارف صنعاء، وبيحان بمحافظة شبوة.

وخسر الانقلابيون في هذا التقدم مواقع كثيرة، وتكبدوا خسائر بشرية بلغت المئات من القتلى والجرحى والعشرات من الأسرى، وتدمير آليات وقواعد صواريخ.

وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، قد قال إن قوات الشرعية بسطت سيطرتها الكاملة على جميع المنافذ الحدودية البرية، وهي منفذ الوديعة والطوال وعلب والبقع، فيما يجري العمل على مواصلة السيطرة على موانئ البلاد كافة، مع اقتراب الجيش من تحرير ميناء المخا الاستراتيجي.

من جانبه، أعلن نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، أن قواته باتت تسيطر على جميع المواقع العسكرية والجبال والمرتفعات الساحلية، وأنهم باتوا على بعد خمسة كيلومترات من مدينة المخا الساحلية ومينائها الاستراتيجي الهام.



من ناحية أخرى، قتل 30 متمرداً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الجوف بمواجهات عنيفة مع الجيش الوطني، الذي تقدمت قواته إلى سوق الاثنين في منطقة المتون. كذلك قتل سبعة انقلابيين في معارك عنيفة اندلعت في تعز بعد تصدي الجيش والمقاومة لهجوم فاشل على منطقة الصلو.