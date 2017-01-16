اليمن.. المبعوث الأممي يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس هادي جملة التحولات التي يشهدها البلد على مختلف المستويات، وتجربة الحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف أطياف المجتمع من أحزاب وقوى سياسية وكذلك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بدعم ورعاية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقد أفرز الحوار الوطني مخرجات واقعية ومعبرة عن التعاون والشراكة المثمرة بين أبناء الشعب وشرعيته الدستورية وتعاون المجتمع الدولي الذي يتطلع اليمنيون إلى استمراره، باعتباره يعزز دور المبعوث الأممي المستند على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوافق الشعب اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

وكشف المبعوث الأممي، في تصريحات سابقة، أن المبادرة المطروحة حالياً لحل الأزمة اليمنية تعترف بشرعية هادي، وتحتوي على شقين أمني وسياسي.

وكان ولد الشيخ أحمد قد زار الرياض والدوحة ومسقط. ومن المقرر أن يزور صنعاء وعواصم عربية أخرى.