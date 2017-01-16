بالفيديو.. كيف يتاجر الحوثيون بالبشر؟

ساهم يحيى المالكي، أو ذئب الجبل كما يلقبه أبناء قبيلته، في القبض على آلاف من المتسللين ومصادرة خمسة أطنان من المخدرات منذ انطلاق عاصفة الحزم.

ويعتبر المالكي أمهر من قص الأثر في تاريخ الإدارة العامة للمجاهدين، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية.

ويقوم الحوثيون بفتح منافذ صعدة وتسهيل تسلل اليمنيين مقابل مبالغ مالية ثم يتركونهم في منتصف الطريق تحت رحمة الجوع والعطش ومخاطر الحرب.

يشار إلى أن المتاجرة بالمخدرات والسلاح والبشر هي طرق تمويل الانقلابيين الحوثيين. 270 متسللاً خلال ثلاثة أيام وأحدثهم هذه المجموعة التي وثّقت "العربية" عملية القبض على أفرادها.

ويبقى ملف الاتجار بالبشر عند الحوثيين بحاجة إلى موقف أممي مسؤول.