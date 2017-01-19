اليمن.. انهيار في صفوف الميليشيات عند مشارف المخا

أفادت مصادر "العربية" ليل الأربعاء بمقتل القيادي الميداني الحوثي محمد مطهر حجر، مع عدد كبير من مرافقيه، خلال المعارك التي دارت الأربعاء بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على مشارف مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز .

وأكد شهود عيان أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت خلال المواجهات، وشوهد العشرات من عناصر الميليشيات يفرون من مناطق المواجهات باتجاه مدينة الخوخة شمالي مديرية المخا.

كما لجأ بعض عناصر الميليشيات لإخفاء أسلحتهم أو بيعها، والاستعانة ببعض الأهالي لإخراجهم من منطقة المواجهات، بعيداً عن نقاط وحواجز تفتيش الميليشيات الذين يمنعون عناصرهم من الهروب ويجبرونهم على العودة إلى ساحات المواجهات بالقوة.