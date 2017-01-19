بالصور.. قذائف الحوثيين تؤدي إلى مجزرة بين مدنيي تعز

أدى قصف وحشي بقذائف المورتر نفذته ميليشيات الحوثي، الأربعاء، واستهدف ضواحي مدينة تعز، إلى مجزرة أودت بحياة تسعة مدنيين، وسقوط جرحى، بينهم أطفال، وفقاً لمصادر طبية وعسكرية.

وقال ناشطون من المنطقة المحاصرة، إن القذائف أصابت منطقة مأهولة بالسكان غرب المدينة التي تعد ثالث أكبر مدن البلاد، ما أدى إلى مقتل تسعة وجرح ثمانية آخرين.

كما تم نقل الجرحى إلى مستشفى الروضة القريب.

من جهته، أوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن القصف استهدف ضاحية النور.

كذلك ذكر ناشط حقوقي لموقع العربية بالإنجليزية، أن "الميليشيات الحوثية بصدد ارتكاب مجازر بحق أهالي تعز تحت غطاء حالة الحصار التي فرضتها عليها".

يشار إلى أن إطلاق القذائف تزامن مع تجدد الاشتباكات بعد هدوء استمر 10 أيام بين قوات الشرعية والحوثيين عند أطراف المدينة الشمالية والغربية، وفق سكان في المنطقة.