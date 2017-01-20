الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث خطة إعادة إعمار اليمن

في العاصمة الأردنية عمان، عقد فريق الإصلاح الاقتصادي اليمني اجتماعاً، الخميس، لبحث خطة وطنية لتعزيز الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار اليمن.

المشاركون وهم رجال أعمال يمنيون، شددوا على أن القطاع الخاص اليمني سيكون شريكاً أساسياً في عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد.

كما تم خلال الاجتماع البحث في آليات توفير السلع والخدمات والبنية التحتية في اليمن.

وأشار حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن، إلى أن اجتماع عمان تطرق لحل المشكلات التي يعانيها المواطن اليمني من تدفق السلع وفتح الموانئ وغيرها.

وقال علي الحبشي، عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني، إن القطاع الخاص ساهم في تقديم الإغاثة الإنسانية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.