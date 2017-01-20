الميليشيات تشترط على ولد الشيخ رفع الحظر عن مطار صنعاء

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض مجدداً إثر تعثر زيارة كان من المقرر أن يجريها في صنعاء مع قيادات بميليشيات الحوثي وحزب المخلوع صالح.

وطالب الانقلابيون ولد الشيخ أحمد برفع الحظر عن مطار صنعاء قبل الخوض في أي نقاشات سياسية، ما أدى إلى تأجيل الزيارة حتى اليومين القادمين.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من أروقة المشاورات لوكالة الأناضول أن رفع المتمردين لسقف مطالبهم جاء بعد معرفتهم بتنازل المبعوث الأممي عن بعض مضامين خارطة الطريق للحكومة الشرعية، خصوصاً فيما يتعلق بنقل بعض صلاحيات الرئيس اليمني إلى نائبه التوافقي، فيما يصر الحوثيون على نقل الصلاحيات كافة.