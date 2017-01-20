اليمن.. الشرعية على مشارف المخا والتحالف يقصف الحديدة

احتشدت قوات الشرعية اليمنية على مشارف مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي تمهيداً لإطلاق معركة استعادة السيطرة عليها من ميليشيات الانقلابيين في إطار عملية "الرمح الذهبي".

فالجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف يواصل تمشيط المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، بالتزامن مع استعدادات مكثفة للجيش لاقتحام المدينة. أما في جبهة نهم فقد أفادت مصادر بمقتل قيادي مهم في ميليشيات الحوثي خلال مواجهات مع الجيش.

وعلى مشارف مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، تجري استعدادات عسكرية للجيش الوطني لاقتحام المدينة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ربما خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب مصادر عسكرية.

صحيح أن عناصر الميليشيات يتخندقون في المزارع المحيطة بالمدينة، لكن الجيش الوطني مسنوداً بطائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، قام بعملية تمشيط واسعة للمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، وتقدم إلى منطقة واحجة بعد نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات.. كل هذا تمهيداً للهجوم.

سيطرة الجيش على مدينة المخا تبدو مهمة، فبعد سيطرته على ذباب، وقطع طريق مهم لتهريب الأسلحة للميليشيات، تسعى قوات الجيش الآن إلى غلق منفذ آخر لتهريب السلاح عبر البحر الأحمر وهو ميناء المخا.

يأتي هذا في وقت تتواصل المواجهات في جبهتي الوازعية ومقبنة في الهضبة الشرقية بمحاذاة الشريط الساحلي.

أما في الحديدة، فقد شنت طائرات التحالف غارات على غرفة عمليات عسكرية في مديرية الحجيلة الساحلية، وقتلت عدداً من عناصر الميليشيات.

وفي جبهة نهم شمال شرق صنعاء، وجه الجيش ضربة موجعة للميليشيات، إذ قُتل القيادي الميداني الحوثي خالد يحيى المداني، وعدد من مرافقيه، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني.

والمداني هو أحد القيادات الميدانية للميليشيات، المقرب من عبد الملك الحوثي زعيم التمرد، ويخضع مباشرة لأوامر عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم التمرد المسؤول العسكري للعاصمة صنعاء، كما كانت الميليشيات تعتمد عليه في المهمات النوعية.