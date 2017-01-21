الجيش الوطني يتقدم في محيط المخا ويطهره من الألغام

مهدت الضربات التي شنتها بوارج وطائرات التحالف ضمن إطار عملية "الرمح الذهبي"، على مواقع وتحصينات الانقلابيين على طول الشريط الساحلي الممتد من ميناء المخا إلى جنوبي ميناء الحديدة، للتقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني اليمني خلال الساعات الماضية في محيط مدينة المخا، وذلك بعد نزع كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وتقع المخا على بعد 90 كيلومترا شمالي باب المندب، وهي أحد أهم منافذ الميليشيات لتهريب السلاح والمهاجرين الأفارقة والمخدرات. وتكمن أهمية السيطرة على المخا في قطع إمدادات الأسلحة للميليشيات عبر البحر.

وأشار شهود عيان إلى أن قصف بوارج وطائرات التحالف استهدف مواقع وتحصينات الميليشيات في مناطق الطائف والجاح والنخيلة جنوبي مدينة الحديدة. كما قصفت بوارج التحالف أيضا مواقع تابعة لمعسكر أبو موسى الأشعري في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

بالتزامن مع ذلك، تدور معارك عنيفة في محيط معسكر التشريفات والأحياء الشرقية من مدينة تعز، حيث استعاد الجيش السيطرة على عدد من المباني التي كان يتمركز فيها قناصو للميليشيات.