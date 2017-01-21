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الرئيس اليمني يعين قائدين عسكريين

المصدر: العربية.نت
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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‏‫‏‫أصدرت الرئاسة اليمنية قراراً قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن، أحمد حسان جبران، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.

كما صدر قرار آخر عن الرئيس عبدربه منصور هادي قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن، محمود سعيد صايل صلاح، قائداً للواء الثالث حزم.

وكان هادي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قرارات عسكرية عدة شملت تغييرات كبيرة، منها تعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والعميد ركن صالح محمد طيمس قائداً للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت خلفاً للعميد الحليلي.

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