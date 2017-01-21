غارات للتحالف على مواقع وتحصينات انقلابيي اليمن

شنت طائرات التحالف العربي والبوارج الحربية الليلة الماضية غارات على مواقع وثكنات الميليشيات في مناطق عدة على امتداد الساحل الغربي لليمن، بين ميناء المخا وميناء الحديدة.

وأكد شهود عيان أن القصف استهدف مواقع وتحصينات الانقلابيين، تزامناً مع تقدم قوات الجيش نحو الأطراف الجنوبية لميناء المخا.

كما استعاد الجيش السيطرة على عدد من المباني التي كان يتمركز فيها قناصون تابعون للميليشيات في تعز بعد مواجهات عنيفة معهم.

أما في صعدة شمال اليمن، فقد أفادت مصادر عسكرية بمقتل قيادي في حرس المخلوع يدعى علي محمد علي غشام مع عدد من مرافقيه بغارة لمقاتلات التحالف في منطقة قبالة نجران السعودية.