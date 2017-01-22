اليمن.. مقتل 4 من القاعدة في غارتين

قُتل 4 من عناصر تنظيم القاعدة في ضربتين نفذتهما طائرتان بدون طيار يرجح أنهما أميركيتان في وسط اليمن، على ما أفاد مصدر أمني الأحد.

وقال المصدر إن طائرة بدون طيار استهدفت، السبت، آلية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء فقتلت ركابها الثلاثة، مشيراً إلى أنهم "مقاتلون مسلحون من القاعدة".

وأضاف المصدر أن مدرباً محلياً في تنظيم القاعدة قتل الجمعة في ضربة نفذتها طائرة بدون طيار في المحافظة ذاتها، بدون كشف المزيد من التفاصيل حول العملية.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، قتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة، جلال الصيدي، في هجوم طائرة بدون طيار في مديرية الصومعة.

والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات بدون طيار قادرة على ضرب أهداف في اليمن.

وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع تنظيم القاعدة في اليمن، الذي تعتبره أخطر أذرع التنظيم في العالم.