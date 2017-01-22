ميليشيات الحوثي تلجأ لمكبرات الصوت لحشد المقاتلين

لجأت ميليشيات الحوثي، بحسب شهود عيان، إلى تنفيذ حملة تعبئة عبر مكبرات الصوت وفي المساجد والساحات، وداخل الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، لإعلان التعبئة العامة وحشد المقاتلين لدعم جبهات القتال التي تواجه فيها الميليشيات عجزاً حاداً نظراً للخسائر البشرية التي تكبدتها في مختلف الجبهات خلال الأسابيع الماضية.

شهود عيان في صنعاء أكدوا أن الميليشيات الحوثية تستخدم مكبرات الصوت وخطباء المساجد ومسؤولي الأحياء في محاولة لحشد مقاتلين جدد والدفع بهم إلى جبهات القتال، إلا أن المحاولات باءت بالفشل في ضوء الخسائر البشرية للميليشيات، وإحجام القبائل عن الدفع بأبنائها للقتال في صفوف الميليشيات.