اليمن.. الجيش يستعيد السيطرة على المخا بالكامل

تمكنت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد سيف اليافعي اليوم الاثنين في اتصال هاتفي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقبل ذلك أفاد مراسل "العربية" من الحد الجنوبي، أن قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية، سيطرت بشكل كامل الأحد على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية في أنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

هذا وتقهقرت ميليشيات الحوثيين إلى 40 كلم إلى داخل العمق اليمني، بحسب جولة لـ"العربية" في مديرية حَرَض اليمنية التي توضح سيطرة القوات الداعمة للشرعية عليها.

وتعد "العربية" أول قناة ترافق قوات الشرعية بعد سيطرتها التامة على المنفذ، وإجبار ميليشيات الحوثي والمخلوع على التقهقر لمسافة أربعين كلم.