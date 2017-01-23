ولد الشيخ يغادر صنعاء رافضا لقاء رئيس حكومة الانقلابيين

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الاثنين وقبيل مغادرته صنعاء، رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي خطوة أحادية الجانب اتخذها الانقلابيون. وقال في تصريحات صحفية إن الأمم المتحدة تعترف بحكومة أحمد عبيد بن دغر، وذلك في إشارة الى رفضه لقاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة الانقلابية في صنعاء، كما رفض الالتقاء بوزير الخارجية.

إلى ذلك، أوضح ولد الشيخ أحمد أنه التقى خلال الساعة الأخيرة من زيارته إلى صنعاء التي استغرقت أكثر من 24 ساعة بممثلين عن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي، جناح المخلوع صالح، وذلك بعد توتر ساد زيارته لصنعاء نتيجة محاولة الانقلابيين فرض أجندة لقاءات مع جهات غير شرعية.

وكانت مصادر "العربية" في صنعاء أفادت في وقت سابق الاثنين أن المبعوث الأممي رفض مقابلة عبدالعزيز بن حبتور، وذلك في إطار عدم اعتراف الأمم المتحدة بأي من التشكيلات التي أعلن عنها الانقلابيون من طرف واحد وفي مقدمتها ما يسمى المجلس السياسي.

يذكر أن زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء تأجلت يومين عن موعدها بسبب بعض الشروط التي حاول الانقلابيون فرضها، ومن ضمنها المطالبة بفتح مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس الماضي، لكن هذا الشرط قوبل بالرفض من قبل قوات التحالف التي أبلغت المبعوث الأممي أن مطار صنعاء أصبح تحت نيران الجيش الوطني الذي يزحف باتجاه مدينة صنعاء من جبهة نهم شمال شرق العاصمة.