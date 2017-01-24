بعد استعادة المخا.. هادي يتعهد بمحو ميليشيات القتل

هنأ الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، القادة والضباط والمقاومة اليمنية بمناسبة استعادة السيطرة بالكامل على ميناء ومديرية المخا، مشدداً على ضرورة مواصلة القتال في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من ميليشيات القتل والدمار، على حد تعبيره.

وأشاد هادي بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع.

وكانت هيئة الأركان العامة اليمنية، أعلنت أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي، تمكنت من استعادة كامل سيطرتها على المخا وعلى ميناءها الاستراتيجي.

وحققت العملية العسكرية التي انطلقت منذ أسبوعين بعض أهدافها الرئيسية بالسيطرة على منافذ تهريب الأسلحة للميليشيات في المنطقة الممتدة من باب المندب إلى ميناء المخا.

وتعتبر مدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي تابعة إداريا لمحافظة تعز، وتقع على بعد أربعة وتسعين كيلومترا فقط غربي تعز.

وتنبع أهمية مدينة المخا الاستراتيجية من مينائها الشهير الذي يقع على ساحل البحر الأحمر، الذي يعتبر من أهم منافذ التهريب التي استفادت منها ميليشيات الحوثي والمخلوع، فهو قريب من باب المندب حيث خط الملاحة الدولية، ويبعد عنه 90 كلم تقريبا.

وتبلغ مساحة الميناء الإجمالية حوالي أربع مئة وسبعة وستين ألف متر مربع، وهو ميناء تجاري بالدرجة الأولى.

وتعتبر المخا الإنجاز الأول ضمن عملية الرمح الذهبي لاستعادة الساحل اليمني الغربي، إذ تمثل المخا نقطة انطلاق قوات الشرعية باتجاه ميناء الحديدة التجاري والعسكري الأهم على ساحل البحر الأحمر.