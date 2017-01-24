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مرايا.. حين لمع الرمح الذهبي

المصدر: دبي – العربية.نت
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عملية الرمح الذهبي التي تدور رحاها مؤخراً في اليمن، هي سلسلة عمليات مخططة وخطيرة الهدف، سرعان ما حققت أولى ثمارها.

اسمها الرمح الذهبي، هدفها تحرير الساحل الغربي لليمن، على البحر الأحمر، أو أغلبه، بما فيه المضيق البحري الحساس، على البحر الأحمر، باب المندب.

عمليات خاضها الجيش الوطني اليمني، مع المقاومة الشعبية، بإسناد كثيف من التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات، ومصر أعلنت مؤخراً عبر مجلس أمنها الوطني تجديد وتأكيد المشاركة في تأمين البحر الأحمر من الميليشيات.

الزميل مشاري الذايدي يناقش العملية في حلقة جديدة من مرايا.

كلمات دالّة

#مرايا, #الرمح الذهبي, #اليمن, #الحوثي

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