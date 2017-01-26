اليمن.. قرب بدء المرحلة الثانية من "الرمح الذهبي"

قال مسؤول عسكري إن الاستعدادات بدأت لإطلاق المرحلة الثانية من عملية "الرمح الذهبي"، بعد استعادة المخا، وإن المرحلة الثانية ستكون الاتجاه صوب الحديدة، وأوضح أن قوات الشرعية ستتجه إلى الحديدة من محورين الأول باتجاه الساحل الغربي الكامل وصولاً إلى الحديدة، والثاني باتجاه المناطق الداخلية نحو تعز، بالسيطرة على معسكرات الانقلابيين الواقعة على طريق الحديدة - تعز.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات العلفي والعسكري بصنعاء إن أكثر من 20 جثة وصلت وتعود لعناصر من ميليشيات الحوثي والمخلوع قدمت من جبهة الساحل الغربي في المخا.

من ناحية أخرى شنت طائرات التحالف العربي غارة جوية على موقع برج إرسال تابع لإذاعة محلية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الحديدة يأتي ذلك في ضوء أنباء عسكرية عن تأهب الجيش الوطني لإطلاق عملية تحرير محافظة الحديدة.

هذا.. ودمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للانقلابيين في بلدة نهم كانت قادمة من صنعاء، كما أفشلت قوات الشرعية هجوماً للانقلابيين لاستعادة جبل دوّه سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى من المتمردين، كما قتل العديد من عناصر الميليشيات في قصف جوي واشتباكات في جبهة المخدرة بصرواح في مأرب، بينما قتل عدد من الانقلابيين بتجدد المعارك مع قوات الشرعية وأنصارها في جبهة الوهبية على الحدود بين مأرب والبيضاء.