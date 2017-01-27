اليمن.. مواجهات شرق المخا وقصف تعزيزات قادمة من تعز

تواصلت المواجهات، الجمعة، شرق مدينة المخا، حيث صدّ الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الانقلابية التي تحاول الاستماتة من أجل استرجاع ميناء المخا.

وقصفت طائرات الأباتشي تعزيزات للميليشيات على الطريق الرابط بين مثلث طريق الحيدية تعز والمخا، كانت قادمة من ثكنات الميليشيات شرق مدينة تعز. كما دمرت مقاتلات التحالف مواقع وتحصينات للميليشيات في مناطق يختل والخوخة شمال مدينة المخا.

وتزامنت المواجهات في المناطق المحيطة بمدينة المخا مع مواجهات أخرى، دارات خلال الساعات الماضية، بين الميليشيات والجيش الوطني في الضواحي الغربية لمدينة تعز.

صد هجوم للميليشيات في جبل هان

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية ميدانية أنه تم دحر هجوم للميليشيات استهدف مواقع الجيش في جبل هان الاستراتيجي وبعض المرتفعات القريبة في منطقة حذران، وتم تكبيد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة بعد دحرها وإجبارها على التراجع.

وفي صنعاء قصفت طائرات التحالف بثلاث غارات مواقع للميليشيات في منطقة خربة التابعة لمديرية نهم شمال شرقي العاصمة، كما قصفت ثكنة عسكرية للقوات الموالية للمخلوع صالح في منطقة ضبوة التابعة لمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

مقتل خبراء تفجيرات كانوا يفخخون أحد المساجد

وفي شبوة، أكدت مصادر لـ"العربية" أن أربعة من خبراء المتفجرات التابعين لميليشيات الحوثي قتلوا خلال تفخيخ أحد المساجد في محافظة شبوة لتفجيره.

وأوضحت مصادر محلية أن القيادي الحوثي وخبير المتفجرات "أبو تميم" قتل مع ثلاثة مهندسي متفجرات أثناء زراعة عبوات ناسفة في أحد المساجد غرب مدينة النقوب التابعة لمديرية عسيلان، تمهيداً لتفجيره.