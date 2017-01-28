اليمن.. التحالف يدمر طائرة إيرانية بدون طيار فوق المخا

تمكنت قوات التحالف العربي العاملة في اليمن، السبت، من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا قبل إطلاقها من منصة متنقلة كانت معدّة لاستهداف قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات استعادة مدينة المخا ومينائها.

وبحسب اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس أركان الجيش اليمني، فإن القوات اليمنية وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا، رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، فسارعت إلى التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، التي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة بصاروخ أرض جو.

وأضاف أن الميليشيات الانقلابية وبعد تضييق الخناق عليها بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن.

يذكر أن الجيش كان أعلن في وقت سابق، السبت، أن الطريق الرابط بين المخا ومحافظة الحديدة منطقة عسكرية، ودعا المواطنين إلى تجنب استخدام الخط الساحلي والابتعاد عن المركبات والمدرعات العسكرية وأماكن تمركز الميليشيات.